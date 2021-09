Luigi Baccante e D’Alterio Raffaele assolti per non aver commesso il fatto. Pena rideterminata a 5 anni di reclusione nei confronti di Sabatino Cerullo, Fabio D’Agostino, Polverino Giuseppe, Simeoli Giuseppe mentre ridetermina la pena a 2 anni e un mese nei confronti di Perrone Roberto. Questa la sentenza di Appello emanata poco fa dai giudici della Corte d’Assise nei confronti degli esponenti del clan Polverino, accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e associazione.

Erano imputati per un’estorsione nei confronti di una ditta che si occupa di attività connesse allo smaltimento dei rifiuti.

“Se non paghi ti spariamo in testa. E se ci fai arrestare sempre qualcuno di noi sta fuori per ammazzare te e la tua famiglia”. Questa alcuna delle minacce mosse dagli esponenti del Polverino nei confronti della società dei rifiuti Liccarblock

In primo grado il capoclan Peppe Polverino era stato condannato ad 8 anni di reclusione, il pm ne aveva chiesti 14. Stessa pena anche per gli altri 3, con il magistrato che ne aveva invocato 12. I pentiti hanno raccontato come la ditta per anni sarebbe stata vessata dalle richieste estorsive dei quattro.