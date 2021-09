Mercoledì 15 settembre alle ore 9 inaugura a Qualiano l’Istituto “Minzoni” per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione. Un risultato atteso da anni che si concretizza con l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022.

La nuova struttura è stata finanziata interamente con i fondi della Città metropolitana di Napoli ed è costata circa 5 milioni di euro.

Il Plesso Scolastico è composto da 25 aule normali, aule laboratori, uffici amministrativi, biblioteca, con relativi servizi, nonché tutti gli altri spazi per attività integrative e parascolastiche previsti dalle norme vigenti in materia di edilizia scolastica.

Il comune di Qualiano, nei giorni scorsi, si è occupato di mettere in sicurezza l’arteria stradale in cui sorge l’istituto, installando una serie di dossi-rallentatori che fungeranno anche da strisce pedonali per studenti e tutti coloro che da mercoledì frequenteranno la nuova scuola superiore.

Il suolo, prospiciente via G. Falcone , il C.so Mediterraneo, via Palumbo e via Chiatano, occupa una superficie di circa 17.000 mq., tre livelli fuori terra per complessivi mq. 10.500