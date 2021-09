E’ stato operato ed è ora in sala Rianimazione, come previsto dalla prassi post intervento, il piccolo Tommaso, bimbo di Giugliano a cui stamattina hanno asportato una massa al cervello. Ad aggiornarci sulle condizioni del piccolo è don Massimo del Prete, parroco della parrocchia di Sant’Anna: “L’intervento per grazia di Dio è terminato, sono riusciti ad asportare la massa. Dopo la fase di chiusura sarà trasportato per prassi in rianimazione. Continuiamo comunque a pregare per lui fino a quando non ritornerà a casa. Grazie di cuore per le preghiere e la vicinanza dimostrata Eleviamo uniti le nostre preghiere al Signore perché vada tutto bene e sosteniamo con le nostre preghiere anche i familiari.Forza piccolino coraggio cari genitori”

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.