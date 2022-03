Soldi e cellulari da imprenditori di Secondigliano, sconti di pena per tre ras

Sconti di pena per tre ras di Secondigliano. E’ questa la decisione presa dalla Corte d’Appello di Napoli nei confronti di Paolo Esposito, Paolo De Lucia, Gennaro Caso e Davide Grimaldi. In primo grado erano stati condannati con l’accusa di estorsione aggravata dall’articolo 7 in quanto indicati come partecipi del clan Vanella Grassi. L’estorsione era stata perpetrata a danno dei parenti di Umberto Accurso, reggente del gruppo. In primo grado, Esposito era stato condannato ad anni 10 di reclusione, De Lucia a 4 anni e otto mesi. La pena è stata in sei anni per Esposito e tre anni e otto mesi per De Lucia. I due erano difesi entrambi dall’avvocato Salvatore D’Antonio. Sconti di pena consistenti anche per Caso e Grimaldi, merito dell’abile strategia difensiva messa in campo dai loro legali, gli avvocati Michele Caiafa (per Caso) e Antonio Pollio e Giuseppe Iavarone (per Grimaldi). In primo grado infatti Caso era stato condannato a otto anni e otto mesi: in appello scende a cinque anni e due mesi. Grimaldi invece passa da sei anni a quattro. I provvedimenti restrittivi nei loro confronti furono eseguiti nel febbraio dello scorso anno all’esito dell’attività di indagine avviata dalla Squadra Mobile, anche con l’ausilio di presidi tecnologici, in seguito alla denuncia sporta dai titolari di un’attività commerciale della zona di Scampia, ai quali gli indagati, nel periodo natalizio, hanno richiesto il pagamento di diecimila euro e diversi telefoni Apple Iphone.