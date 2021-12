“Un regalo per gli amici”, chi era il ras che taglieggiava i supermercati del Vomero

Anche i supermercati erano finiti nel mirino dei Cimmino del Vomero finiti al centro dell’inchiesta per la gestione degli affari illeciti negli ospedali partenopei. Tra le personalità di maggior rilievo nel giro delle estorsioni figura Alessandro Desio ‘Sandro ‘o bambulott’ già protagonista di una maxi tangente da 400mila euro per un appalto al Cardarelli (leggi qui l’articolo). Come ricostruito nell’ordinanza di custodia cautelare eseguita qualche mese fa Desio, inizialmente, contattava da ‘cane sciolto’ i dipendenti della società che gestiva una catena di supermercati. In pratica intimava a quest’ultimi di versargli la somma di 10mila euro per poter aprire un supermercato al Vomero. Successivamente, interveniva, con il suo carico e le sue pretese criminali, anche Salvatore Arena, un altro dei ras coinvolti nell’inchiesta. Addirittura, come ricostruito, era lo stesso Desio ad anticipare ai dipendenti della società la richiesta di “un regalo” per i suoi “compagni”. Successivamente Desio si recava presso un famoso supermercato del Vomero accompagnato da Arena per chiedere il pagamento di una ‘rata’ da 4mila euro.

Le indagini, a tal riguardo, traevano spunto da una conversazione datata 12 dicembre 2017, registrata presso l’abitazione di Andrea Basile, durante una delle consuete riunioni degli affiliati di maggiore spessore, in cui, presenti i vari sodali, questi discutevano, tra le altre cose, del ruolo di Desio nel sodalizio. Durate tale conversazione si accennava ad una verosimile attività estorsiva del valore di 10mila euro. Attività che Desio aveva posto in essere ai danni del titolare di un supermercato senza aver interpellato Basile. Lo stesso Arena, inizialmente, dichiarava di non saperne nulla:«Io ora l’ho saputo…cioè questo si è preso pure 10mila euro dal supermercato..e tu gli hai fatto tenere pure i 2mila euro sopra i soldi del Bingo..e faeciamogli fare proprio i comodi suoi a Sandro Bambulott!». Nell’ordinanza emerge l’assoluta caratura criminale di Desio indicato come vicino a Giovanni Caruson e un tempo fedelissimo del ras Giovanni Alfano.