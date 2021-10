Tra i tanti affari criminali svelati dall’ultima operazione che ha portato all’emissione di oltre 40 misure cautelari per la gestione da parte dei clan degli ospedali di Napoli figura anche una tangente da circa 400mila euro per un appalto all’ospedale Cardarelli. Un affare dove, anche questa volta, c’era la longa manus dei Cimmino del Vomero. Un clan attraversato da tensioni come si evince da alcune intercettazioni riportate nell’ordinanza firmata dal gip Marcopido. Al centro della contesa alcune somme che il boss Luigi Cimmino, grazie a suo figlio Diego Franco, avrebbe trattenuto per sè. Per tale episodio per un periodo al boss non sarebbe stata corrisposta la ‘mesata’ mensile poi ripristinata dopo una mediazione degli ‘amici di Marano’.

Le lamentele contro Cimmino

Vittima dell’estorsione sarebbe l’associazione temporanea di imprese composta dalla Cosap e dalla Co.Ge.Pa., aggiudicatarie dell’ appalto per la manutenzione straordinaria per l’adeguamento tecnologico del Cardarelli. A parlare è l’imprenditore Alessandro Desio con uno dei pezzi da novanta del gruppo, Giovanni Caruson. Desio allude ad un incontro avuto con il figlio del capoclan:«Mi ha detto che il padre si sta facendo la galera e gli ho detto che pure noi ci siamo fatti la galera per il Vomero e che il padre non si deve rubare niente. Sono andato pure io là quando si é chiuso questo lavoro e se li è presi Gigino hai capito? Sono 400mila euro».

L’articolo precedente: il ‘finto pentimento’ del boss Cimmino

C’è anche la descrizione di un ‘finto pentimento’ nelle oltre 412 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip Marcopido, che questa mattina ha portato all’esecuzione di 40 arresti. Tra questi il boss e gli affiliati del gruppo Cimmino, storico sodalizio criminale del Vomero. Gruppo guidato da Luigi Cimmino che, come ricostruito nelle pagine del dispositivo, avrebbe esercitato per anni il controllo illecito delle attività economiche correlate alla gestione delle strutture ospedaliere del Cardarelli, del Monaldi, del Cotugno, del Cto, dell’azienda ospedaliere universitaria Federico II attraverso l’esercizio di sistematica pressione estensiva sulle imprese appaltatrici di beni e servizi delle suddette aziende sanitarie pubbliche, la corruzione dei pubblici ufficiali deputati alla cura delle procedure di aggiudicazione della gare di appalto di opere e servizi, il fraudolento turbamento del corso delle procedure amministrative e la falsificazione, materiale e ideologica dei vari atti».

Cimmino smascherato dalla Procura

Nell’ordinanza il gip specifica che il vecchio boss, benché risulti attualmente detenuto in regime di carcere duro, di fatto non ha mai cessato di riscuotere gli introiti delle attività illecite non solo sotto forma di “mesata” ma anche in via diretta, attraverso il figlio Diego, percependo quote di rilevanti estorsioni. Egli, inoltre, avrebbe continuato ad esercitare il suo potere all’interno del sodalizio e a far valere il suo ruolo di capo, come si desume dalla circostanza che anche dopo un breve periodo in cui il clan sospese il pagamento della quota a lui e alla sua famiglia, quale ritorsione perché lui stesso e il figlio Diego si erano appropriati degli introiti di alcune estorsioni di notevole entità, ne ottenne il ripristino grazie ai suoi rapporti con i clan di Marano. Lo stesso Cimmino, come ricostruito, cercò di eludere il carcere duro con un ‘finto pentimento’. E’ il vecchio boss nel 2018 a manifestare subdolamente l’intento di aggirare il regime carcerario con un finto pentimento per poter ottenere i domiciliari e continuare a comandare.

Il piano del boss del Vomero

Proposito questo fallito con la Procura che, già dai primi colloqui esplorativi, riesce a comprendere i reali propositi di Cimmino. Scelta dunque che il boss del Vomero avrebbe intrapreso non per un reale intento di cambiamento e distacco dal dan bensì per alleviare le sue condizioni di vita carceraria. A ribadirlo è lo stesso Cimmino intercettato in carcere mentre spiega al telefono ai familiari il suo piano:«E’ una mezza collaborazione, hai capito? Per cercare di .. scansare, diciamo, questo 41 e per scansare, diciamo, la casa lavoro a 41, hai capito?Se accetto è l’unico metodo per scansare la casa lavoro».