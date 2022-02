Ragazzo accoltellato al mercatino di Secondigliano, c’è un fermato

E’ un 40enne di Secondigliano la persona sottoposta a fermo perchè indiziato di tentato omicidio. Avrebbe accoltellato un ragazzo di 27 anni nel mercatino di Secondigliano questa mattina intorno alle 10 (la notizia anticipata da Internapoli). La violenza sarebbe scattata per motivi passionali e comunque estranei al mondo della malavita. Secondo la prima ricostruzioni il ragazzo era all’interno della macelleria dei genitori in via Monte Somma quando è stato aggredito alle spalle e colpito con almeno cinque fendenti alla schiena, uno dei quali ha perforato un polmone. Subito dopo il raid l’aggressore è scappato. Il 27enne è stato trasportato presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. E’ attualmente ricoverato ed in prognosi riservata. Verso le 12 il 39enne Antonio Caianiello si è presentato spontaneamente presso la caserma carabinieri di Secondigliano di Largo Macella ed ha ammesso di aver accoltellato il 27enne. I carabinieri hanno verificato quanto dichiarato dal 40enne e lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di “tentato omicidio”. Il coltello utilizzato è stato sequestrato. Caianiello è stato così portato presso il carcere di Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria.