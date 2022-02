Una persona accoltellata poco fa al mercatino di via Dante a Secondigliano. I fatti sono avvenuti pochi minuti fa, ci sono ancora poche notizie in merito all’accaduto. Ciò che è certo è che una persona è stata ferita con arma da taglio. Sul posto la polizia per i rilievi. Grande spavento tra le persone che erano sul posto.