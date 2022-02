Raid al centro vaccinale di Afragola, 350 dosi da buttare: aperta un’inchiesta

Raid vandalico contro un centro vaccinale ad Afragola, nel Napoletano. La scorsa notte alcuni ignoti hanno forzato la porta della struttura. Una volta introdottisi all’interno hanno lasciato spalancata la porta del frigorifero in cui erano custodite 350 fiale.

La ricostruzione del raid al centro vaccinale

Le autorità hanno ricevuto la notizia solo in tarda mattinata, intorno alle 13, quando i medici hanno aperto la struttura. I responsabili hanno constatato l’accaduto e non hanno potuto fare altro che gettare via le dosi. Nel giro di poco, sul posto si è precipitato il direttore del distretto sanitario 44, Vincenzo D’Alterio, per verificare i danni. Insieme ai Carabinieri della locale tenenza che hanno avviato subito le indagini ed effettuato i rilievi del caso. Fortunatamente, la Asl Napoli 2 Nord ha rifornito il centro nel minor tempo possibile e ora le attività vi si stanno svolgendo regolarmente.

Ad essere vandalizzato è il centro vaccinale LuMo di Afragola

L’episodio si è verificato nel centro LuMo di Afragola, in via Ugo La Malfa. La struttura è famosa per essere quella in cui finora hanno somministrato il maggior numero di vaccini (circa 200mila) nel territorio della Asl Napoli 2 Nord.

Le parole di Francesco Emilio Borrelli sul raid al centro vaccinale

“Distruggere dei vaccini e vandalizzare un centro vaccinale è un’azione vandalica e ignobile che danneggia la popolazione. Chi compie tali azioni è solo un malfattore”: così il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli in relazione all’episodio.

L’obiettivo dei vanadali era distruggere i vaccini

Ad ogni modo, vandali non hanno asportato nulla, né provocato altri danni. La loro azione è stata rivolta esclusivamente a rendere inservibili i vaccini conservati in frigorifero. Quindi, presumibilmente, l’azione è stata compiuta da soggetti contrari al vaccino anticovid. I carabinieri hanno subito avuto notizia dell’accaduto, dando in questo modo inizio alle indagini per risalire ai responsabili.