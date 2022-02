Ucciso a Secondigliano dal suo clan, assolto il ras Umberto Accurso

Assolto perchè il fatto non sussiste. E’ questa la decisione giunta nel tardo pomeriggio (XXIII gup) per Umberto Accurso, il giovane ras della Vanella Grassi, imputato per l’omicidio di Gennaro Spina. Spina fu ucciso in via dello Stelvio, al rione Berlingieri, nell’ottobre del 2012. Accurso era difeso dall’avvocato Claudio Davino. Assolto anche il collaboratore di giustizia Giovanni Marino. Si trattò di un’epurazione interna alla galassia scissionista, il clan infatti credeva che Spina avesse avuto il ruolo di filatore nell’omicidio di Salvatore Barbato, ucciso a Largo Macello il 9 ottobre 2012.