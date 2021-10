Una violenta rapina. Le cui immagini parlano chiaro. Due balordi armati di fucile e pistola che irrompono sabato sera in una pizzeria portando via tutto. E’ quanto accaduto sabato scorso nella pizzeria ‘Un posto al sole’ sulla Circumvallazione esterna a Casavatore. Un sabato sera ‘rovinato’ dall’irruzione all’interno del locale di due persone, vestite di nero e a volto coperto, che, armi alla mano, entrano puntando la cassa e mettendo sotto mira il personale e i clienti. Poi non contenti si dirigono verso alcuni tavoli portando via ai clienti monili, soldi e cellulari. Le immagini, terribili, sono immortalate in alcuni video sella sorveglianza: ad un certo punto si vede uno dei malviventi che agita l’arma dinnanzi ad un bambino che siede terrorizzato accanto ai suoi genitori. Attimi di terrore puro che sembrano durare un’eternità. Dopo aver raccolto il bottino i due fuggono via. Le stesse immagini (che riportiamo in esclusiva) sono state acquisite dalle forze dell’ordine che si sono subito messe sulle tracce dei due.

Seguiranno aggiornamenti