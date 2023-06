Rapina a mano armata nel ristorante a Casalnuovo, rubati gioielli e orologi

PUBBLICITÀ

Rapina a mano armata nel ristorante a Casalnuovo. I Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti a via Professor Manna dove poco prima almeno 5 persone con volto coperto e armati di pistola avevano condotto una rapina in un ristorante. I rapinatori hanno rapinato alcuni orologi e gioielli al proprietario e ad alcuni clienti per poi fuggire a bordo di un’auto. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale Tenenza e dei militari della sezione operativa di Castello di Cisterna.

Sgominata banda di rapinatori: colpirono a Napoli, Villaricca e Casoria

Un’intera banda dedita a rapine nella provincia di Napoli. È quella stanata grazie ad un’azione chirurgica degli uomini della squadra mobile (dirigente Alfredo Fabbrocini) e di quelli del commissariato di Afragola (diretto da Gian Vito Zazo) che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti dei fratelli Carlo, Michele e Ciro Caccavale e del loro nipote Domenico Coppola. Sono tutti gravemente indiziati di appartenere ad un sodalizio criminoso dedito alla commissione di rapine, in danno di stazioni di rifornimento di carburante tra Napoli e la provincia.

PUBBLICITÀ

Le indagini hanno consentito di ricostruire la dinamica di sei rapine, commesse rispettivamente a Cardito, Casoria, Napoli, Pollena Trocchia e Villaricca, tra il novembre 2022 e il gennaio 2023. Le rapine venivano commesse in prossimità degli orari di chiusura, preferendo le stazioni di carburante poste nelle adiacenze degli assi viari principali, in modo da rendere più sicura la fuga, eludendo eventuali controlli da parte delle forze di polizia.