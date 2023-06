Accoltellato alle spalle e al gluteo, 40enne ricoverato al San Giuliano

PUBBLICITÀ

Stamattina gli agenti del Commissariato di Giugliano – Villaricca sono intervenuti presso l’Ospedale San Giuliano per un 40enne gambiano con ferite da arma da punta e taglio alla scapola sinistra, sotto la stessa scapola e al gluteo. L’uomo non in pericolo di vita. Dinamica in fase di ricostruzione da parte del locale Commissariato.

Colpo di pistola e coltellate a Giugliano, 2 ragazzi finiscono in ospedale

Colpo di pistola e coltellate a Giugliano, colpiti due ragazzi nella notte. Lo scorso weekend Un 17enne e un 19enne sono stati feriti in pieno centro città, uno ha riportato alcune ferite da arma da taglio al torace e alla schiena mentre l’altro è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla gamba destra.

L’episodio violento sarebbe nato in seguito ad una violenta lite avvenuta in via Roma angolo corso Campano. Nessuno dei due ragazzi è in pericolo di vita: entrambi sono stati portati all’Ospedale San Giuliano. La ricostruzione del violento episodio è condotta dagli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca.