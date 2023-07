PUBBLICITÀ

Ragazzino rapinato a Portici, erano armati di coltello a farfalla. I Carabinieri della stazione di Portici sono intervenuti a via Martiri di via Fani dove poco prima un 16enne del posto era stato vittima di una rapina. Da una prima sommaria ricostruzione pare che il giovane sia stato avvicinato da due ragazzi presumibilmente suoi coetanei che armati di un coltello a farfalla si impossessavano del suo scooter.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri che hanno acquisito alcune immagini dai sistemi di video sorveglianza presenti per ricostruire l’esatta dinamica.

Giuseppe ucciso per una lite sentimentale a Casal di Principe, preso un 20enne

Giuseppe Turco sarebbe stato ucciso per una lite sentimentale avvenuta in piazza a Casal di Principe. Nell’ambito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, stamattina i Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe hanno dato esecuzione ad un provvedimento di fermo del P.M. emesso nei confronti di un 20enne, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per il reato di omicidio, commesso ieri sera nei pressi della Piazza Villa.

PUBBLICITÀ

UCCISO DOPO LA LITE

Dunque Giuseppe Turco, un diciassettenne originario di Villa Literno, è stato ferito con numerose coltellate inferte dall’aggressore al termine di una lite, sviluppatasi dentro al bar in piazza: la violenza sarebbe nata da motivi sentimentali. Il 17enne, soccorso dagli amici, è morto poche ore dopo al pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castelvolturno a causa delle gravi ferite riportate che ne hanno compromesso le funzioni respiratorie.

Le attività di indagini si sono immediatamente focalizzate sull’escussione di testi, attività che ha portato alla ricostruzione dell’evento, confermata nelle successive ore dal ritrovamento di indumenti sporchi di sangue all’interno dell’abitazione dell’indagato. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a ricostruire l’intera dinamica dell’evento occorso, anche con riguardo al movente dell’azione delittuosa.