Ercolano. Rottweiler addestrato a fare il ‘guardiano’ alla droga, arrestato il padrone

Rottweiler addestrato per fare il ‘guardiano’ alla droga, legato stretto a un muretto vicino a un foro su Corso Resina a Ercolano. Il cane faceva la guardia a un piccolo foro praticato in una parete nel quale erano nascosti 350 grammi di cocaina e 72 di hashish, divisi in 15 confezioni, nonché materiale vario per confezionare e pesare le dosi.

Il rinvenimento, da parte dei carabinieri, della sostanza stupefacente ha fatto scattare le manette per Emanuele Nocerino, 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione, i militari della locale tenenza hanno rilevato anche 2mila euro nascosti in una vettura parcheggiata fuori casa, sequestrati perché ritenuti provento illecito.

Il 27enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Il cane di razza Rottweiler è stato invece affidato ad un canile.