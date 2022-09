Rateizzazione delle bollette e bonus sociale, il Senato approva il decreto

L’atteso accordo sul Superbonus alla fine è arrivato. Con un testo in extremis che sblocca la cessione dei crediti limitando la responsabilità solidale. L’intesa sul superbonus sblocca di fatto il percorso di tutti gli altri emendamenti al decreto, approvati prima in Commissione e poi in Aula. Il decreto ottiene 182 sì, senza nessun contrario.

Torna anche la rateizzazione delle bollette per il quarto trimestre dell’anno. Per le famiglie si punta ad ampliare il bonus sociale. Nel provvedimento si starebbe studiando anche una possibile accelerazione rispetto all’Europa sul fronte dei prezzi energetici, intervenendo sul costo del gas e sulla separazione dei prezzi dell’elettricità.

SMART WORKING E AIUTI ALLE IMPRESE

Dunque si va dalla modifica sul docente esperto all’attesa proroga dello smart working per fragili e genitori under 14, dall’innalzamento del tetto da 750 a 1000 euro per l’impignorabilità delle pensioni, alla norma che consente una deroga al tetto sugli stipendi dei manager di Stato per molte figure di vertice della pubblica amministrazione e delle forze dell’ordine.

Intanto si continua a lavorare al decreto aiuti bis, ma che prima di arrivare in consiglio dei ministri deve completare qualche passaggio. Il primo è arrivato oggi con l’ok del Senato mentre giovedì toccherà alla Camera che voterà anche sul dl aiuti bis, alla Relazione sull’aggiustamento di bilancio che autorizza l’utilizzo di 6,2 miliardi di extragettito. Questo consentirà di portare la dote complessiva del dl a quasi il doppio. Le misure in cantiere sono destinate soprattutto alle imprese, per le quali c’è da scongiurare il rischio di blocco produttivo. In particolare, si lavora alla proroga del credito di imposta, con possibile estensione anche ai piccoli esercizi (quelli con potenza sotto i 16,5 kw).