Arrestata dalla polizia, denuncia sui social: «Mi hanno fermata perché sono troppo bella»

Viene arrestata per un furto dalla polizia ma poi trattenuta più del dovuto “perché molto carina”. Hend Bustami ha voluto denunciare gli abusi che avrebbe subito da degli agenti dopo il suo arresto. La giovane 28enne è stata fermata all’aeroporto internazionale Harry Reid, Nevada, negli Stati Uniti, perché non aveva pagato il conto in un ristorante. Dopo l’arresto però sarebbe stata trattenuta più del dovuto con i poliziotti che le avrebbero fatte continue avance.

Nevada, Hend Bustami denuncia di essere stata arrestata perché troppo bella

La storia di Hend Bustami arriva dal Nevada, Stato degli USA dove la 28enne è stata arrestata dopo essere fuggita da un ristorante senza aver pagato il conto. Hend, fermata all’aeroporto internazionale Harry Reid dagli agenti di Polizia in evidente stato di alterazione, ha raccontato, però, di essere stata trattenuta a causa della sua bellezza. La giovane, pertanto, ha deciso di denunciare gli agenti, accusandoli di aver provato in tutti i modi a violentarla: “Cercate di violentarmi perché non avete mai visto nessuno carino quanto me“ – avrebbe detto la ragazza.

L’arresto e il verbale di Polizia

La Butsami attualmente è detenuta su cauzione presso il Clark County Detention Center, ma non sono chiare le accuse nei suoi confronti. Dal verbale di Polizia si evince solo che, al momento dell’arresto fosse in grave stato di alterazione, dovuto probabilmente al consumo di alcol, e che abbia opposto resistenza.