“Nell’anniversario della nascita di Diego Armando Maradona, celebriamo la ‘Giornata del Calcio‘. Il 30 ottobre, regala un pallone ad un bambino. Regaliamo felicità ai più piccoli!”, questo il messaggio apparso sui profili social del Pibe. Un’iniziativa condivisa dai figli di Diego, che tramite i loro account Instagram chiedono ai genitori di regalare un pallone ai loro figli nel giorno del compleanno di Diego Armando Maradona.

Spettacolo pirotecnico ed eventi a Napoli per festeggiare il compleanno di Maradona

Diverse iniziative pubbliche, convegni, manifestazioni in giro per la città. Napoli non dimentica Diego Armando Maradona e si accinge a celebrare il campione argentino nel giorno della sua nascita, il 30 ottobre. Sarà il primo compleanno dopo la morte del “Pibe de oro”, scomparso a soli 60 anni il 25 novembre 2020 in Argentina. El diez avrebbe compiuto 61 anni, essendo nato appunto il 30 ottobre del 1960.

I fuochi al Bronx

Tra i momenti di ricordo più attesi, lo spettacolo pirotecnico al quartiere Bronx di San Giovanni a Teduccio dove campeggia il murales di Diego Armando Maradona realizzato da Jorit. L’appuntamento è per le 22 di sabato 30 ottobre in via Sacco Verzetti. A organizzare l’evento il gruppo Q.S. Zona Est che già in passato avevo organizzato iniziative nel giorno del compleanno del capitano del Napoli. «Quest’anno ci siamo resi conto che la voglia della gente di partecipare è anche maggiore – spiegano gli organizzatori – Sarà perché è il primo compleanno senza Diego, sarà che nel corso degli anni sempre più turisti giungono a San Giovanni solo per poter fare una foto al murales, ma quest’anno abbiamo raggiunto talmente tanti partecipanti ed interessati all’evento che ci siamo rivolti a grandi professionisti per lo spettacolo pirotecnico e ovviamente per completare la commemorazione non mancheranno cori e canti per il grande Diego».

Buon compleanno al Centro Paradiso di Soccavo

Gli auguri-omaggio saranno dati idealmente a Maradona anche allo storico Centro Paradiso di Soccavo, ora abbandonato e ancora sotto sequestro giudiziario, dove la vecchia Società Sportiva Calcio Napoli si allenava. “Auguri Diego, incontriamoci fuori al Paradiso” il nome dell’evento dell’associazione Centro Paradiso che si svolgerà sabato a partire dalle 16.30 di sabato 30 ottobre. «È proprio difficile immaginarsi un mondo senza Diego. Ovunque si cammini nella nostra città lui è da per tutto, come non fosse accaduto nulla il 25 novembre (giorno della morte ndr.) A Diego vogliamo bene e non perderemo nessuna occasione per ricordarlo, specialmente nel giorno del suo compleanno» affermano dall’associazione che ha aderito alla kermesse “Dia del Football” nel corso della quale saranno regalati palloni ai bambini della città. à

Simposio per Diego

Ancora il 30 ottobre, a partire dalle 16, al Centro Shipping di via Agostino Depretis si terrà un simposio filosofico nell’ambito del “Maradona Day” organizzato dallo Human Festival. A discutere della figura di Diego Armando Maradona saranno giornalisti, docenti e personalità del mondo dello sport.

La città non dimentica

Agli eventi appena descritti se ne aggiungeranno sicuramente degli altri, anche spontanei, come la comparsa di diversi murales l’ultimo dei quali inaugurato pochi giorni fa a Miano. Sui social e per le strade della città per ricordare il Santo laico di Napoli che ha regalato gioia ed emozione a un popolo intero pari soltanto alla disperazione per una morte, dai contorni ancora oscuri, avvenuta troppo presto.