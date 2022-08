Dall’Egitto a Napoli per una rara malattia, la piccola Retaj non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta la piccola Retaj Khalifa, la bimba di 8 anni alla quale nel 2017 le venne diagnosticato una malattia mitocontriale rara e degenerativa. Incurabile, purtroppo. Senza perdersi d’animo, con incredibile forza e tenacia, i genitori Samer Khalifa e Asmaa Ghourab (ristoratori) avevano intrapreso insieme a lei un viaggio della speranza: prima negli States, poi a Pisa e infine a Napoli dove purtroppo è deceduta.

Nel Capoluogo campano era stata curata al Santobono e al Tigem dove si era cercato di frenare il progressivo decadimento del sistema nervoso e degli altri organi colpiti dalla malattia. A dare l’annuncio della scomparsa della piccola Retaj è stato il papà con un toccate post su Facebook:

“Per la prima volta dopo più di 8 anni pubblico una foto mia e di Retaj senza il suo sorriso. Retaj verrà sepolta oggi in Italia, ho deciso di farla rimanere qui e non in Egitto. Rimarrà nel paese che le ha permesso di vivere anche se per poco ma bene tra cure, amore ed affetto. Nel paese dove è stata veramente amata da tutti anche da persone che non l’hanno mai conosciuta di persona. A nome mio, la mamma di Retaj e Jasmine ringrazio tutti voi per il vostro sostegno durante la breve vita che ha avuto Retaj. Un ringraziamento speciale a Stefania la seconda mamma di Retaj per tutto quello che ha fatto per lei in tutti questi anni fino a stamattina. Grazie ITALIA”