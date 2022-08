Ritirati due lotti delle bottiglie di Coca Cola, comunicato il motivo

La catena dei supermercati TIGROS ha lanciato in questo momento, attraverso un’apposita sezione del suo sito ufficiale, in modo da salvaguardare la salute dei consumatori, il richiamo di due lotti di Coca – Cola in bottiglia in vetro da 1 litro a marchio Coca – Cola Original Taste per la “presenza di indicazioni contrastanti in etichetta: trattasi di prodotto è senza zucchero quando invece lo contiene”. Le confezioni interessate sono quelle, con i numeri di lotto L22070 7N e L220708 7N e la data di scadenza rispettivamente 07/07/2023 e 08/07/2023.

La bevanda analcolica richiamata è stata imbottigliata da Coca – Cola HBC Italia s.r.l. nello stabilimento di Nogara in provincia di Verona. A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di verificare il numero di lotto sul collo della bottiglia. Qualora corrispondesse a quelli coinvolti, Vi invita a rendere il prodotto al Punto Vendita e contattare il numero verde Coca – Cola dedicato per provvedere alla gestione della problematica (n°verde 800.534.934).