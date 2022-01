Rocco Siffredi si candida a Presidente della Repubblica, l’annuncio: «Ho lavorato ‘duro’ per 30 anni»

Si avvicinano sempre più le elezioni del Quirinale e, a scendere in campo, è anche Rocco Siffredi. Lo afferma lo stesso attore hard, che con un video divertente pubblicato sui social nella giornata di oggi, fa sapere della sua scelta.

“Ragazzi colgo con immenso piacere la notizia che finalmente la Politica non è più quella cosa noiosa e triste a cui eravamo abituati“, ha esordito Siffredi. Poi continua: “Questo alla luce delle nuove aperture al mondo del Porno, del quale come sapete sono un affermato esponente, fatte dal Movimento 5 Stelle” ha aggiunto Siffredi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocco Siffredi (@roccosiffredi_official)

L’annuncio di Rocco Siffredi: «Ho lavorato duro 30 anni…»

“Annuncio ufficialmente la mia candidatura al ruolo di Presidente della Repubblica. In fondo è risaputo che ho fatto più bene al Paese io che tutta la politica messa assieme”, si legge nella didascalia. “Quale miglior rappresentate secondo voi c’è? Ho lavorato duro per 30 anni, per voi. Sapete la verità? 7 anni fa mi hanno votato, 1 voto, ma non potevo perché non avevo ancora 50 anni. Adesso che ne ho 57 chi può essere il vero Presidente dell’Italia? Rocco for President!”, ha aggiunto. E i fan hanno apprezzato lo sketch: “Siamo con te”, “Perché no? Tieni duro. Puoi farcela” oppure “Grande Rocco!”.