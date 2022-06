Roma-Napoli, riattivata la linea dei treni Alta Velocità

Circolazione dei treni sulla linea ad alta velocità Roma-Napoli in graduale ripresa dopo i disagi e i ritardi di ieri e questa mattina. Nella mattina di mercoledì 8 giugno potrà riprendere la normale programmazione dei treni, sia fra Roma e Napoli, sia nei nodi ferroviari delle due città.

L’interruzione della linea in seguito al deragliamento di un treno e i lavori di ripristino

La linea era stata interrotta nel pomeriggio di venerdì 3 giugno a seguito dello svio della locomotiva di coda di un treno AV nei pressi di Roma Prenestina. Oltre 70 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hanno lavorato per rinnovare circa un chilometro e trecento metri di binari, sostituire 400 metri di cavi tecnologici e ripristinare 150 metri di linea di alimentazione elettrica dei treni. “Le attività di ripristino, concluse in meno di 48 ore, sono potute avvenire in due step: il primo è iniziato domenica pomeriggio a seguito del dissequestro di una parte dell’area interessata; il secondo da ieri sera quando l’Autorità Giudiziaria ha consentito la rimozione del locomotore sviato liberando così anche la galleria” si legge nella nota.

Ripresa la circolazione di circa l’80% dei treni alta velocità

Oggi sta circolando circa l‘80% dell’offerta alta velocità programmata fra Roma e Napoli. Nel dettaglio, i treni percorrono le linee convenzionali Napoli-Roma via Formia o via Cassino con aumento dei tempi di viaggio fra 60 e 90 minuti. Inoltre, i treni deviati via Formia fermano a Napoli Centrale e Roma Tiburtina; quelli via Cassino fermano a Napoli Afragola e Roma Termini. È attivo servizio di bus navetta di Trenitalia fra Napoli Afragola e Napoli Centrale e fra Roma Termini e Roma Tiburtina. Potenziata l’assistenza nelle principali stazioni. Su trenitalia.com è possibile consultare il dettaglio dei treni cancellati o deviati. I passeggeri sono informati via mail e sms.

Ancora ritardi e modifiche alla circolazione

Anche per oggi sono state adottate modifiche al programma di circolazione dei treni, alta velocità e Regionali, in Lazio e Campania. Inoltre, sono programmate alcune modifiche ai collegamenti regionali veloci fra Roma e Abruzzo, Umbria e Marche. Rispetto a quella programmata nella giornata di ieri, l‘offerta subirà leggere integrazioni su alcune linee regionali nell’ottica di minimizzare le inevitabili ripercussioni, con un’attenzione particolare alla mobilità dei pendolari. I treni regionali nel Lazio possono subire variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso con possibili ritardi.