Ancora disagi treni in Campania: 26 regionali cancellati e 90 minuti di ritardo sull’alta velocità

Ancora disagi – oggi 6 giugno – per gli spostamenti in treno in Campania, dovuti all’incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Roma il 3 giugno col deragliamento di un treno.

Disagi sulla linea ferroviaria campana: 26 regionali cancellati e 90 minuti di ritardo per treni alta velocità

Si registrano ancora ritardi e corse cancellate sulle linee ferroviarie campane. In particolare, ad essere annullati sono 26 regionali, mentre sull’alta velocità si registrano ritardi di anche 90 minuti. Trenitalia ha predisposto un servizio di navette bus sostitutivo per alcune corse. I disagi proseguiranno probabilmente fino a domani, in attesa del completamento delle attività di ripristino della funzionalità del tratto di linea ad alta velocità Roma – Napoli, danneggiato in conseguenza dello svio. Trenitalia ha stimato che per la conclusione dei lavori di ripristino completo dell’infrastruttura occorreranno circa tre giorni.

Le modifiche apportate al programma di circolazione: i regionali

Per oggi 6 giugno sono state adottate modifiche al programma di circolazione dei treni, alta velocità e Regionali, in Campania. I treni regionali in Campania possono subire variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso con possibili ritardi. Questi i collegamenti interessati dalle modifiche:

Napoli – Villa Literno – Caserta : 20 treni cancellati;

: 20 treni cancellati; Napoli – Salerno via Monte del Vesuvio : due treni cancellati;

: due treni cancellati; Napoli – Roma Tiburtina via Formia: quattro treni cancellati.

Il programma delle tratte alta velocità

Il programma delle corse ad alta velocità prevede cancellazioni e deviazioni di percorso. Circolerà circa l’80% dell’offerta AV programmata fra Roma e Napoli. Nel dettaglio, i treni percorrono le linee convenzionali Napoli -Roma via Formia o via Cassino con aumento dei tempi di viaggio fra 60 e 90 minuti. Inoltre, i treni deviati via Formia fermano a Napoli Centrale e Roma Tiburtina; quelli via Cassino fermano a Napoli Afragola e Roma Termini. È attivo servizio di bus navetta di Trenitalia fra Napoli Afragola e Napoli Centrale. Potenziata l’assistenza nelle principali stazioni. Sul sito web trenitalia.com è possibile consultare il dettaglio dei treni cancellati o deviati. I passeggeri sono informati via mail e sms.