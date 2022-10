Rrahmani, brutte notizie dagli esami: c’è la lesione del tendine

C’è una lesione del tendine per Amir Rrahmani, arrivano brutte notizie dagli esami effettuati dal difensore. Questo il comunicato del Napoli: “Gli esami strumentali effettuati ad Amir Rrahmani, in seguito all’infortunio subito nel corso di Cremonese-Napoli, hanno evidenziato una lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra“.

Spalletti perde il suo difensore, uno dei protagonisti di questo inizio di stagione. L’infortunio non è da poco, si sperava che potesse essere uno stop minore. E invece a meno di sorprese avrà oltre un mese di stop, tornando quindi solo nel gennaio del 2023. Aspettando ulteriori indicazioni, questo è il timore in casa Napoli.

Renica avverte: “Rrahmani aveva un’intesa perfetta con Kim, la sua assenza peserà”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Renica, ex difensore del Napoli: “Rrahmani infortunato? Vedremo in campo se e quanto sarà pesante la sua assenza. Con Kim aveva trovato un’intesa quasi perfetta. Ora i suoi sostituti Ostigard e Juan Jesus saranno chiamati ad essere pronti, ma sono due alternative di livello e saranno dare risposte in campo. Il Napoli dello scorso anno aveva due punti in più rispetto a quello di oggi, quindi bisogna tenere i piedi per terra. Convince però la mole e la continuità di gioco di questa squadra. E anche la completezza della rosa.

Onestamente con Simeone hanno preso un calciatore pazzesco. E’ un leader in campo, è la seconda volta che entra in campo e la risolve. Dopo il Milan e anche la Cremonese… E’ il giocatore che mancava davvero a questo Napoli, che ha sempre sofferto l’assenza di qualcuno capace di risolverla dalla panchina. Per come sta giocando, meriterebbe di essere in campo quasi sempre. Questa anima argentina a Napoli speriamo sia di buon auspicio.

Napoli-Ajax? Se gli azzurri si rimettono a palleggiare come ad Amsterdam, c’è poco da dire e da temere. Sarà una partita che può diventare facile, ma bisognerà vedere anche il possibile calo fisico dopo la Cremonese”.