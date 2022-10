Totti-Ilary, dopo le borse sparite anche 100 paia di scarpe: alcune valgono 4mila euro

Non solo le borse, ma anche gioielli e scarpe costosissime. Come si legge su Il Messaggero, infatti, è quanto si apprende dall’inventrario che Ilary Blasi ha consegnato al giudice che si occuperà della restituzione dei beni. Francesco Totti, all’indomani del “furto” dei Rolex che, stando a quanto denunciato in una intervista al Corriere, l’ex compagna avrebbe prelevato da una cassetta di sicurezza comune, avrebbe a sua volta raccolto e nascosto diversi beni della Letterina.

Sarebbero spartiti un centinaio di paia tra décolleté e sandali firmati Jimmy Choo, Amina Muaddi, Chanel, Le Silla, Casadei. Oltre alle sneakers marchiate Gucci. Alcune di queste arrivano a costare anche 4mila euro. E poi alcuni gioielli. Una mossa “disperata” del pupone nella speranza di ottenere i suoi preziosi orologi.

Totti-Ilary, scontro in tribunale per le borse Gucci, Dior e Chanel: fissata la data

“Ilary è andata con suo padre a svuotare le cassette di sicurezza e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto”, queste le ormai celebri parole rilasciate da Francesco Totti più di un mese fa in un’intervista a Il Corriere della Sera. “Cosa ho fatto? E che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio ma non c’è stato verso”, aveva aggiunto l’ex calciatore. Stando a quanto si legge ancora sul Corriere, Totti e Ilary si incontreranno in tribunale il prossimo venerdì 14 ottobre. Sarà il primo faccia a faccia nell’udienza fissata davanti al giudice civile per decidere sulle borse della conduttrice, una collezione Dior, Gucci e Chanel che risulta al momento irreperibile. Il legale di lei aveva presentato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso, chiedendo di fatto la restituzione. Azione analoga sarà con ogni probabilità messa in atto anche dai legali dell’ex capitano della Roma per riavere indietro i famosi orologi.

Lo sfottò di Ilary a Totti, lo tagga in una storia davanti al negozio Rolex

Una provocazione bella e buona quella di Ilary Blasi che in un video pubblicato nelle storie Instagram si è filmata fuori a un negozio Rolex, in centro a Roma, e mimando il gesto del furto (con la mano), accompagnato da un occhiolino, ha inserito tra i tag anche il suo ex marito.

Il riferimento, neanche troppo velato, è per Francesco Totti che in una intervista al Corriere della Sera l’aveva accusata di aver “svuotato la cassetta di sicurezza insieme al padre, prendendo tutti i suoi Rolex, garanzie comprese“. Tra i tag anche Stiscia la Notizia e la speaker radiofonica Francesca Manzini.

Nella storia successiva, poi, l’incontro al ristorante con Alessia Solidani, storica parucchiera e amica di Ilary, tirata in ballo (senza mai citarla direttamente) nella vicenda del tradimento raccontato da Totti nell’intervista. Secondo il Pupone, fu lei a fare da tramite tra la Blasi e il suo presunto amante.