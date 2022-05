Rubò il gratta e vinci da 500mila euro a Napoli, tabaccaio verso il processo

Il tabaccaio accusato di avere sottratto un biglietto “gratta e vinci” vincente da 500miila euro può stare a giudizio Gaetano Scutellaro, Il 57enne, che poi si era dato alla fuga, è ritenuto capace di intendere e di volere e quindi “soggetto processabile”. Lo stabilisce una nuova consulenza psichiatrica che, come riporta Il Mattino, “porta la firma del perito nominato dal giudice per l’udienza preliminare Di Palma, il magistrato che dovrà valutare la condotta del tabaccaio nel corso del giudizio abbreviato che inizierà di qui a qualche giorno”.

“Non vi sono evidenze cliniche e documentali per ammettere che, al momento dei fatti, versasse in una condizione psicopatologica tale da determinare uno stato di mente rilevante in senso forense – si legge nella perizia, 17 pagine, firmate dal professor Alfonso Tramontano – Per la piena consapevolezza della vicenda processuale in essere e la disponibilità di risorse cognitive indenni, è capace di stare in giudizio”.

Il 3 settembre 2021 una donna di 77 anni, originaria di Materdei, acquistò il Gratta e vinci vincente presso la tabaccheria gestita dalla famiglia di Scutellaro, ma quando si recò alla ricevitoria per una conferma, l’uomo si infilò il biglietto (da 500mila euro) in tasca e fuggì a bordo di uno scooter.

Ricercato per diverse ore, Scutellaro venne fermato all’aeroporto di Fiumicino. Era pronto a partire per Fuerteventura, e dove si era recato dopo aver depositato il biglietto trafugato in un istituto di credito. Scutellaro respinse, inizialmente, tutte le accuse, sostenendo di essere vittima di calunnia. I primi accertamenti dei carabinieri, però, fecero emergere altro: il biglietto apparteneva alla 77enne.