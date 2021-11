Dramma sulle strade di Gragnano nel pomeriggio di ieri. Salvatore Cardone, 47enne di Castellammare, è morto in sella alla sua moto prima di tornare a casa. Il centauro, forse a causa dell’asfalto bagnato, ha perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi con la sua moto da cross. Nonostante indossasse il casco, come riporta ilcorrierino.com, l’impatto con l’asfalto non gli ha lasciato scampo, uccidendolo sul colpo. Giunti sul posto, purtroppo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Nessuna altra auto o moto era sul suo tragitto. Il pm di turno della procura di Torre Annunziata ha disposto l’autopsia.

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.