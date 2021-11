Picchia la mamma per 10 euro in provincia di Napoli, 31enne finisce in manette

Picchia la mamma per 10 euro in provincia di Napoli, figlio arrestato. I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione un 31enne del posto. E’ stato bloccato dopo che aveva picchiato e minacciato di morte la madre per appena 10 euro. Sarebbero bastati per permettergli di acquistare una dose di stupefacente. Aggressioni di questo tipo erano all’ordine del giorno ma la donna non aveva mai avuto il coraggio di denunciarle.

VIOLENZA DOMESTICA

Per sfuggire alle botte del marito si è chiusa a chiave in una camera del suo appartamento per chiedere aiuto ai carabinieri. E’ successo a Portici, dove i militari dell’arma hanno arrestato, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, un 34enne già noto alle forze dell’ordine. L’ennesima lite, questa volta scoppiata per problemi economici, è culminata con tirate di capelli, spintoni e schiaffi.

La donna, per evitare il peggio, è scappata in una camera dove ha chiesto aiuto chiamando il 112. Il 34enne è stato boccato da carabinieri e ora è chiuso nel carcere napoletano di Poggioreale in attesa di giudizio