Si opera per un’ernia a Castellammare, Salvatore muore 3 ore dopo: aperta un’inchiesta

Aveva subito un piccolo intervento chirurgico durante il day-hospital, ma ha accusato un malore ed è morto. Per questo motivo è stata aperta un’inchiesta sul decesso di Salvatore Greco, 65 di Napoli. L’uomo ha perso la vita nel pomeriggio di martedì alla clinica Villa Stabia di Castellammare. A riportare la notizia è Il Mattino.

La Procura di Torre Annunziata, intanto, ha disposto il sequestro della salma in attesa dell’autopsia, che servirà a chiarire le cause del decesso.

Antonio non ce l'ha fatta, l'ex custode del parco Virgiliano morto dopo un mese di agonia

Antonio Salzano non ce l’ha fatta. L’ex custode del parco Virgiliano, rimasto coinvolto in un grave incidente lo scorso 24 marzo in via Petrarca, ha perso la vita dopo oltre un mese di agonia. L’uomo si trovava ricoverato all’ospedale Cardarelli proprio dal giorno in cui si è verificato l’incidente, in gravissime condizioni. Nello schianto era rimasta ferita anche la moglie, che però gradualmente procede con il suo percorso di recupero.

Antonio Salzano, 57 anni, quel giorno stava percorrendo via Petrarca in scooter insieme alla moglie seduta con lui come passeggero. Poi, lo scontro frontale con un’automobile. L’incidente – come spiegato dalle indagini affidate alla sezione Infortunistica della Polizia Locale – è stato causato dal conducente della macchina. In fase di sorpasso, infatti, il veicolo aveva invaso la corsia opposta, trovandosi sulla traiettoria dello scooter. L’impatto ha fatto sbalzare Salzano e la moglie al suolo ed erano rimasti feriti. Per il conducente dell’automobile aveva riportato contusioni di poco conto.