Scappano dal pub di Aversa senza pagare: “Cari campioni, ho il vostro video”. La comitiva torna e si scusa

“I ragazzi che sono andati via senza pagare sabato sono appena andati via dal pub, hanno chiesto scusa e saldato il conto. Hanno capito l’errore fatto e la denuncia sarà ritirata”. Si conclude, per fortuna, nel migliore dei modi la vicenda che aveva visto una comitiva di ragazza scappare dal noto bar di Aversa St. Patrick. Era stato il titolare del locale, nel fine settimana, a denunciare l’accaduto: “Messaggio per i 6 campioni (3 coppie e tra l’altro con una donna in attesa e che sono stati serviti con estrema attenzione visto il caso, non aggiungo dettagli) che sono scappati via senza pagare sabato sera. “Il vostro video con le vostre facce in Hd lo hanno le forze dell’ordine con tanto di denuncia, oltre alla figuraccia in mondovisione rischiate penalmente…siete ancora in tempo per salvarvi contattandoci e chiedendo scusa per l’accaduto, saldando il conto!”. Ieri la notizia delle scuse e del conto saldato, per fortuna.

Dopo la pubblicazione del post ci sono stati tanti attestati di stima e solidarietà dei clienti affezionati nei confronti dei titolari del pub: “Quando si va al St. Patrick, magari, si lascia di più di quello che si dovrebbe pagare, proprio per l’accortezza, la cortesia e la qualità, dei prodotti e la qualità delle persone!! Gesto indecente e vile. Fuori da questo mondo… Forza ragazzi!!”