Scontro tra camion e scooter sulla Tangenziale di Napoli, c’è un morto

Stamattina alle ore 10 circa un incidente mortale è avvenuto nei pressi dell’uscita di Agnano della Tangenziale di Napoli. Uno scontro tra uno scooter e un camion sarebbe costato la vita ad un uomo, così come riportato da Videoinformazioni.

Il tragico epilogo sarebbe accaduto al centauro. sarebbe stato sbalzato dalla sella e finito sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la Polizia Stradale che provvedeva a delimitare l’area dell’incidente e ad effettuare i rilievi del caso. Quindi per cause al vaglio della Polizia stradale, intervenuta sul posto assieme ai mezzi di soccorso del 118, si sono scontrati uno motociclo ed un cabinato che procedevano in direzione Pozzuoli.