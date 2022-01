Schianto nella notte sulla Circumvallazione tra Giugliano e Qualiano, auto si ribalta: ambulanza sul posto

Incidente spettacolare questa notte in via San Francesco a Patria, tra Giugliano e Qualiano, nei pressi della rotonda della guardia di finanza. Per cause ancora da accertare, una vettura si è capovolta andando a sbattere contro il ciglio del marciapiede. Feriti lievi i conducenti e tanto spavento, per fortuna non ci sono vittime. Sul posto un’ambulanza per soccorrere i feriti e le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto. Restano da accertare le cause del tremendo schianto. Forse l’asfalto bagnato e la guida un po’ oltre i limiti hanno favorito l’incidente.