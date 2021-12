Schianto al Vomero dopo la fuga dalla polizia, torna subito libero

Libero dopo il processo per direttissima. Nonostante i ‘disastri’ combinati la scorsa notte. Questa in sintesi la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista il 19enne Alessandro Zinzi arrestato dalla polizia dopo uno spettacolare inseguimento iniziato su via Foria e conclusosi al Vomero. Nonostante non avesse conseguito la patente. E nonostante la piccola quantità di marijuana trovata in suo possesso. Tutto è iniziato quando gli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale della questura di Napoli hanno notato un’auto che, a velocità sostenuta, ha superato un semaforo con il rosso. Ne è nato un folle inseguimento durante il quale Zinzi, a bordo della sua Renault Scenic, si è schiantato contro alcune auto e bidoni della spazzatura. L’inseguimento si è concluso al Vomero e qui gli agenti hanno subito bloccato il giovane trovandolo in possesso di una bustina di marijuana. Il giovane è finito così in manette con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni della pubblica amministrazione e denunciato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e per guida senza patente perchè mai conseguita mentre la vettura su cui viaggiava è stata sottoposta a fermo amministrativo.

Durante il processo per direttissima il giovane, assistito dagli avvocati Andrea Lucchetta e Enrico Iascone Maglieri, ha ammesso gli addebiti scusandosi con gli agenti che lo avevano ammanettato. Zinzi, dinnanzi al giudice, ha spiegato la sua reazione all’alt della polizia dicendo di aver perso la testa in quanto provvisto del solo foglio rosa e perchè in possesso della bustina di marijuana. Motivazioni che devono aver convinto appieno il giudice che così, accogliendo in pieno le argomentazioni dei suoi difensori, ha assolto Zinzi dall’accusa di danneggiamento mentre per la resistenza a pubblico ufficiale ha invece stabilito la messa alla prova.