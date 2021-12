Racket per i D’Amico di San Giovanni, libero Gaetano Caputo

Era accusato di aver minacciato di morte un negoziante per ottenere la restituzione di un debito. E invece i giudici del tribunale di Napoli (IV sezione penale) accogliendo in pieno la tesi difensiva del suo legale, l’abile Leopoldo Perone, hanno concesso a Gaetano Caputo, presunto ras in ascesa dei D’Amico di San Giovanni a Teduccio, il beneficio degli arresti domiciliari. L’indagine che portò all’arresto di Caputo e di altre cinque persone tra cui il boss Salvatore D’Amico ‘o pirata si concretizzò in primavera. Dalla ricostruzione degli inquirenti emerse che la vittima, trovandosi in gravi difficoltà economiche, si rivolse a un suo ex cognato per avere un prestito in denaro. Si trattava di una cifra consistente, ma non enorme: 4.700 euro, con la promessa di restituire l’intero capitale rincarato di altri mille euro a titolo di interessi.

L’arresto di Caputo ad inizio anno

Per la restituzione del capitale e degli interessi, l’imprenditore aveva incaricato il fratello che, nell’eseguire il pagamento per l’estinzione del debito, venne tratto in inganno da uno dei soggetti colpiti dal provvedimento e, al posto di consegnare la somma a chi gli aveva prestato i soldi, ovvero a Massimiliano Baldassarre (un altro degli arrestati), li consegnò a Salvatore D’Amico, fino all’ammontare di 3.900 euro. Per farsi consegnare il denaro D’Amico avrebbe minacciato il fratello dell’imprenditore, intimandogli anche che, se non avesse consegnato la somma richiesta, avrebbe portato via tutte le autovetture dei suoi parenti a Napoli. I soggetti, a quel punto, avrebbero usato violenza e minacce di fine di rientrare in possesso del prestito in precedenza concesso, oltre la somma ulteriori euro mille da corrispondere a titolo di interesse. A quelle ‘pressioni’ avrebbe partecipato anche Caputo che ha però ottenuto il beneficio della detenzione in casa propria.