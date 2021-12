Tragedia nel Salernitano, ragazza si schianta con l’auto e muore: grave l’amica

Tragico incidente all’alba nel Vallo di Diano, a sud di Salerno. A perdere la vita una donna trentenne che viaggiava a bordo di un’auto, una Renault Espace, sulla Strada Provinciale 11.

Inutili i soccorsi

Da una prima ricostruzione, la vittima, le cui generalità non sono state rese note, viaggiava a bordo dell’auto con un’altra ragazza, quando per cause in corso di accertamento, la vettura è sbandata andando a finire contro una recinzione che costeggia la strada. L’impatto purtroppo è risultato fatale, per la trentenne niente da fare. L’altra ragazza, originaria di Sala Consilina, è stata trasportata in gravi condizioni presso l’ospedale di Polla, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri ed i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. (ANSA).