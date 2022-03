Sciame sismico a Pozzuoli, notte di paura per 18 scosse di terremoto e boati

Un lungo sciame sismico dovuto ai fenomeni del bradisismo ha interessato per l’intera scorsa notte Pozzuoli e l’area Flegrea. Secondo le autorità il terremoto non avrebbe causato danni.

La prima scossa avvertita alle 16.48

Già nel pomeriggio di ieri, domenica 13 marzo, alle 16.48 la popolazione aveva avvertito una prima scossa. Le analisi hanno registrato un episodio di intensità 1,4 della scala Richter a 2600 metri di profondità e localizzata nell’area di Agnano Pisciarelli (Napoli).

Notte di paura a causa del terremoto

Successivamente, nel corso di tutta la notte, a partire dalle 21.55 di ieri sera, fino alle 6.30 di sta mattina si sono registrati altri 18 episodi. Questi, pur essendo fenomeni di bassa intensità, sono stati comunque avvertiti dai residenti in zona, provocando paura e preoccupazione.

Le scosse di terremoto di maggiore intensità

Ad accompagnare tutte le scosse di maggiore intensità, una serie di forti boati. Si sono, inoltre, verificate alle 21.55, alle 22.02 e alle 6.30. La prima, quella delle 21.55, aveva una magnitudo pari a 1,1, ad una profondità di 1100 metri. I residenti, poi, hanno ugualmente avvertito la scossa delle 22.02. Nonostante avesse una minore intensità, infatti, si è verificata ad una minore profondità. Si parla, in questo caso, di una magnitudo di 1,0 a 900 metri di profondità. L’ultima scossa rilevata, avvertita alle 6.30, ha registrato magnitudo di 1,1 e una profondità di 2 chilometri.

Il terremoto localizzato tra il porto e il centro storico

Tutti questi episodi sono stati localizzati in un’area tra il porto e il centro storico di Pozzuoli. In questo momento sono in corso controlli sulla zona, da parte della Protezione Civile locale e della Polizia Municipale. Ad ogni modo, allo stato attuale, le autorità non hanno segnalato danni a cose o persone.

Un altro episodio avvenuto un mese fa a Bagnoli

La popolazione napoletana, comunque, è piuttosto abituata a tali eventi. Solo un mese fa, infatti, un altro sciame sismico aveva interessato l’area dei Campi Flegrei. La prima scossa era stata avvertita alle 10.15 di mattina del 6 febbraio. Con epicentro Bagnoli, avevano registrato una magnitudo di 1,0 ad una profondità di 1,9 km.