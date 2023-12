Lacrime di gioia a Giugliano, l’annuncio della sorella: “Claudia Giannetto è stata ritrovata, grazie a tutti”

E’ stata trovata e sta bene Claudia Giannetto, la ragazza di Giugliano scomparsa da ieri. Le sue ultime tracce erano a Roma, dove pare abbia trascorso la notte. A confermare l’avvenuto ritrovamento è la sorella sui social: “Grazi e a tutti, sta bene ed è stata ritrovata”. Claudia era scomparsa prima della seduta di laurea. Lei però non era nella lista, come precisato da fonti interne all’università Orientale. Dunque la giovane ieri non doveva laurearsi, ma forse per spavento o paura di deludere i suoi familiari aveva finto che quello era il grande giorno tanto atteso.

Si era vestita anche un un abito elegante blu e insieme alla famiglia si era recata nella sede dell’Orientale. Poi la scomparsa improvvisa. Mentre familiari e genitori la attendevano all’interno della sala, lei con una scusa è uscita dicendo che doveva salutare un’amica ma non ha fatto più ritorno. Preoccupati, i genitori e familiari hanno allerato subito le forze dell’ordine. Dopo una notte senza nessuna notizia pare che la giovane abbia preso un treno per Roma dove avrebbe dormito in una stanza d’albergo fittata su Booking.

Stamattina le segnalazioni nella Capitale, poi la bella notizia del ritrovamento giunto direttamente dalla famiglia.