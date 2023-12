Ansia a Napoli per Claudia, la giovane è scomparsa nel nulla

PUBBLICITÀ

Si sono perse alcune ore fa le tracce di Claudia Giannetto, studentessa universitaria iscritta all’Università “L’Orientale” di Napoli. La giovane, secondo quanto si apprende, si sarebbe recata in città per discutere la tesi di laurea questo pomeriggio con i parenti, salvo poi scomparire. La giovane, sembrerebbe, non sarebbe stata realmente in procinto di laurearsi.

Sconvolta la famiglia della ragazza che, ora, non si dà pace e continua a cercarla. Non si hanno notizie di lei da alcune ore. Intanto, sul web è partito il tam tam di contatti tra studenti, collettivi, amici, conoscenti e cittadini qualunque. Per fornire notizie su Claudia alla famiglia, è possibile contattare suo cugino Federico al 3385816447.

PUBBLICITÀ