Scoperto macello abusivo a Scampia, animali allevati tra i rifiuti

Scoperto macello abusivo a Scampia, capre cresciute tra i rifiuti. Stamattina è svolta una operazione congiunta nel quartiere che ha visto coinvolti gli agenti della Polizia Locale di Napoli del Reparto Tutela Ambientale e U.O. Scampia e il commissariato PS di Scampia , così come disposto nei piani del contrasto all’abbandono e all’incendio di rifiuti speciali determinati in cabina di regia della Terra dei Fuochi.

Gli Agenti hanno individuato e sottoposto a sequestro un’area di circa 3000 m² adibita a discarica di rifiuti inerti, tra baracche e ricoveri per animali, nonché attrezzata con due erogatori di carburante agricolo abusivi e nel degrado ambientale detenevano numerose specie di animali domestici e da cortile.

MACELLO ABUSIVO

Un vero e proprio allevamento abusivo con centinaia di animali tenuti in pessime condizioni e gestito anche esercitando la macellazione abusiva in spazi con rifiuti speciali e locali non idonei. È stato necessario l’intervento del servizio veterinario ASL Napoli 1 del presidio ospedaliero del Frullone che con propri sanitari hanno recuperato gli animali provvedendo ad eseguire il sequestro sanitario e avviato l’iter per la loro verifica e tutela. Il gestore del posto è stato deferito all’autorità giudiziaria per le violazioni al codice dell’ambiente e per la gestione illecita di carburanti nonché per la tenuta degli animali.