Ripartenza scuole, oltre 100 studenti in isolamento e classi in quarantena in 7 giorni

È passata poco meno di una settimana dall’inizio della scuola, ma il numero degli studenti positivi continua a crescere. A Roma, per un bimbo positivo, la scuola materna dell’istituto Salacone ha chiuso per 2 giorni ed oggi sfarà il tampone a tutti i compagni ed alle maestre che erano in classe con lui. Il caso del questione non è l’unico, visto che altri precedenti si sono già registrati nelle scuole internazionali “Marymount” e “Saint George’s” e in una scuola della provincia, a Monterotondo.

A Milano altri cinque alunni sono risultati positivi dal nido alla scuola dell’infanzia, costringendo le classi a mettersi in isolamento. Scatta la chiusura anche per una classe in Brianza, così come a Trieste. L’emergenza preoccupa la Toscona, dove si sono registrati numerosi casi tra Lucca, Siena e Prato. In Emilia Romagna, invece, i casi positivi provengono da diversi licei di Bologna e Rimini. Allerta anche al Sud, dove i contagi si registrano da Trapani a Palermo e Marsala). Desta paura anche la situazione in Friuli Venezia Giulia, dove 115 ragazzi sono in isolamento a Gorizia. In Veneto gli alunni di due classi sono in quarantena insieme alle maestre, a seguito della positività di alcuni soggetti in una scuola materna. In Piemonte sono per ora 5 gli studenti e i docenti risultati positivi alle analisi.

Covid, rinviata l’apertura delle scuole in provincia di Napoli: 6 sindaci firmano le ordinanze [Articolo del 17 settembre]

Sei sindaci della costiera sorrentina hanno deciso di rinviare l’aperture delle scuole al 28 settembre. Tutti hanno firmato un’ordinanza per garantire l’avvio dell’anno scolastico in condizioni di assoluta sicurezza. Obiettivo è anche il rispetto di tutte le norme di contenimento della diffusione del Covid-19.

L’ORDINANZA SULLE SCUOLE

“A seguito delle operazioni di voto previste nei giorni 20 e 21 settembre – spiegano i primi cittadini di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, di Sorrento, Giuseppe Cuomo, di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, di Meta, Giuseppe Tito e di Vico Equense, Andrea Buonocore – si renderà necessario procedere alle operazioni di sanificazione di aule, uffici, palestre, mense, e tutte le altre aree di pertinenza scolastica. Comprendiamo gli eventuali disagi per le famiglie, a seguito di questo slittamento, ma la salute dei nostri ragazzi viene prima di tutto”.

RINVIATA L’APERTURA DELLA SCUOLA ANCHE A BOSCOREALE

Ieri il sindaco Antonio Diplomatico ha deciso di rinviare l’apertura delle scuole di Boscoreale. Quindi gli istituti comprensivi Francesco Cangemi, Francesco Dati e Castaldi Rodari riapriranno il 28 settembre. “L’ordinanza si basa sulla necessità di effettuare le necessarie operazioni di disinfezione, al termine delle operazioni elettorali, in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme igieniche vigenti, unitamente all’applicazione dei percorsi anti-Covid e alle prescrizioni previste dai protocolli”, ha scritto Diplomatico sulla sua pagina Facebook.

IL CASO DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Gaetano Cimmino ha rinviato l’inizio dell’anno scolastico a Castellammare. Secondo l’ordinanza firmata dal sindaco stabiese, gli studenti torneranno a scuola dal 1 ottobre. “La prima campanella nelle scuole di Castellammare di Stabia suonerà il 1 ottobre. Ho firmato poco fa l’ordinanza per posticipare di una settimana l’inizio delle attività didattiche, a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica e dell’impennata dei contagi da Covid-19, allo scopo di consentire l’avvio delle lezioni in assoluta sicurezza con un’organizzazione logistica accurata in ogni minimo dettaglio” scrive Cimmino sulla sua pagina Facebook.