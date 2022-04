“Sei un leone dal cuore tenero”, la foto dall’ospedale di Mihajlovic commuove i fan

Sorridente, insieme alla moglie Arianna che pubblica su Instagram il selfie insieme: è la prima immagine di Sinisa Mihajlovic condivisa pubblicamente dalla famiglia da quando – a fine marzo – il tecnico del Bologna è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola di Bologna per alcuni “campanelli d’allarme” circa il rischio ricomparsa di leucemia.

Malattia che lo aveva colpito nel 2019 e che l’allenatore aveva superato dopo un trapianto di midollo osseo. “Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza. Sei un Leone dal cuore tenero. Surprise”, sono le parole che la moglie Arianna accompagna allo scatto in bianco e nero pubblicato sul social.

Cos’è la leucemia mieloide acuta

La leucemia mieloide acuta è tumore del sangue che colpisce ogni anno circa 3.500 persone in Italia, che origina nelle cellule staminali presenti nel midollo osseo e si sviluppa molto rapidamente. È una patologia estremamente aggressiva che colpisce con maggior probabilità gli uomini sopra i 60 anni, sebbene possa insorgere anche nei bambini. A oggi la terapia più efficace per molti pazienti resta il trapianto di midollo da donatore. A cinque anni sopravvive purtroppo soltanto il 35-40% dei pazienti. Una percentuale che si spiega non solo con le caratteristiche di aggressività che la leucemia mieloide acuta può mostrare, ma anche perché le persone anziane che ne sono affette (e che sono la maggioranza) non sono, molto spesso, in grado di tollerare i trattamenti aggressivi che sono necessari per effettuare il trapianto e ottenere una guarigione.