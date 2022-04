Impennate e sorpassi azzardati, i video delle follie in stile mala Napoli pubblicati su TikTok

I social network come strumento di propaganda criminale e come vetrina nella quale mostrare quegli sfarzi e quel lusso conciliabili con la vita di boss e camorristi. È ciò che sempre più spesso viene mostrato su TikTok. Proprio per questo il Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli ha istituito l’Osservatorio su TikTok. Il quale è stato creato per combattere e denunciare il degrado culturale e la celebrazione della malavita.

Il video segnalato all’Osservatorio TikTok del consigliere Borrelli

Nell’ultimo filmato denunciato dagli utenti tramite l’osservatorio TikTok, i protagonisti sono un gruppo di soggetti che scorrazzano in sella a delle motociclette. Gli individui sono tutti senza casco, in giro per Napoli, tra Mergellina e Posillipo, mentre impennano e sfrecciano portando panico e caos. Tali scene riportano subito alla mente alcuni videoclip neomelodici anni ’90. O, ancor più grave, quei film a basso costo degli anni ’80 che raccontano la mala Napoli. In particolare, il video in questione è riconducibile a tre profili. Tre habitué dello stile criminale, degli omaggi a detenuti e delinquenti.

Le dichiarazioni del consigliere Borrelli in merito alla vicenda

“Oggi è diventato normale condurre uno stile di vita che si ispira a quello dei malavitosi e proporlo ad altri attraverso social come TikTok. E’ diventato normale commettere illeciti e farli apparire come un qualcosa da prendere da esempio. Più passa il tempo e più tutto questo, questa deriva culturale e sociale, rischia di sostituirsi effettivamente alla normalità. Con il nostro Osservatorio vogliamo portare alla luce questo degradante fenomeno. Vogliamo rompere questa catena di ‘normalità’. Ma soprattutto vogliamo fare in modo che le forze dell’ordine intervengano per porre dei limiti e soprattutto per arginare l’ondata della propaganda criminale”. Questo ha dichiarato il Consigliere Borrelli.