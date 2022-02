Sempre più diffusi i capi personalizzati: come si possono acquistare?

Quella di acquistare dei capi personalizzati è una tendenza che si sta consolidando sempre di più e che riguarda principalmente aziende: sempre più imprese infatti, a prescindere da quale sia il settore operativo, scelgono di procurarsi abiti impreziositi da logo e nome aziendale per fare in modo che i propri dipendenti si presentino in maniera impeccabile.

Un accorgimento come questo può infatti avere molteplici risvolti positivi per l’azienda, in termini di visibilità, ad esempio, come anche di immagine, di marketing, di team building, di conseguenza non stupisce il fatto che sempre più società vi prestino attenzione.

Ma come ci si possono procurare dei capi di questo tipo? Come detto, si sta parlando di capi personalizzati, non di indumenti standard, di conseguenza porsi questa domanda è particolarmente interessante.

Anche l’acquisto di capi personalizzati può avvenire comodamente online

Chi crede che acquistare simili indumenti richieda procedure complesse deve assolutamente ricredersi: anche i capi personalizzati infatti, proprio come qualsiasi altro tipo di indumento, possono essere acquistati online con pochi semplici click.

Facciamo dunque un esempio pratico, immaginando di voler acquistare delle felpe personalizzate con il logo della propria azienda.

Un esempio pratico: acquistare online felpe personalizzate con un logo aziendale

Il primo passo è quello di far riferimento ad un e-commerce che offre un servizio di questo tipo, come Duelle Promotions, visitando ovviamente la pagina dedicata alle felpe personalizzate .

Sarà necessario anzitutto scegliere per quale modello di felpa si vuole optare, e le varianti infatti sono tantissime: felpe con o senza cappuccio, con zip, mezza zip o girocollo, senza trascurare le fantasie e gli accostamenti cromatici.

È sempre un buon consiglio quello di non limitarsi alla visione della fotografia dell’indumento, che è senza dubbio importantissima per scoprire l’estetica del modello, ma di leggere attentamente anche la scheda prodotto per avere un quadro chiaro circa i materiali di produzione, la grammatura dei tessuti e via discorrendo.

Dopo aver indicato le opzioni di interesse, dunque il genere (capi maschili o femminili), il colore e quant’altro, si può scegliere la personalizzazione desiderata, la quale sarà eseguita interamente dall’azienda a cui ci si rivolge.

Se si vuol riprodurre sulle felpe un logo, un nome o qualsiasi altro tema grafico, non bisogna fare altro che allegare un file: l’immagine sarà riprodotta fedelmente sul capo nel punto desiderato.

La personalizzazione può essere customizzata in ulteriori modi: l’e-commerce citato, ad esempio, consente di scegliere quanti colori dovrà avere la stampa (un unico colore, due, tre o semplicemente “full color”), inoltre si può optare anche per il ricamo, ideale per chi preferisce una decorazione in rilievo.

Successivamente si può indicare il numero di pezzi che si vogliono acquistare ed è possibile procedere con l’ordine con un semplice click, proprio come si è abituati a fare in qualsiasi altro e-commerce; per ordini quantitativamente importanti, peraltro, è possibile anche richiedere un preventivo ad hoc.

Solo pochi secondi per acquistare i capi personalizzati e garantirsi la loro celere spedizione

Anche l’acquisto di capi personalizzati, dunque, oggi è davvero semplicissimo e può essere eseguito in una manciata di secondi, con la proverbiale comodità di ricevere quanto acquistato comodamente a domicilio, o comunque presso la sede dell’azienda.