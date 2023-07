Serata perfetta a casa di amici, poi il finale a sorpresa: “Per la cena ci dovete 23 euro a testa”

PUBBLICITÀ

In Inghilterra una donna ha raccontato di essere stata invitata insieme al compagno a casa di amici per una cena. Alla fine della serata, però, è stato presentato loro il conto.

La vicenda

Tutto è filato per il verso giusto: compagnia buona e cibo di buona qualità per una serata da incorniciare, fino al conto.

Come ha raccontano la donna protagonista della vicenda sul forum Mumsnet, gli amici hanno presentato il conto alla fine della cena: 23 euro a testa per le bistecche.

Il post

“Siamo stati invitati a cena a casa di amici – racconta la donna nel post – Abbiamo portato con noi una bottiglia di buon vino, non saremmo mai andati a mani vuote. Ho mangiato bene, ma dopo ci hanno mandato un messaggio in cui chiedevano soldi per ogni persona! 20 sterline (circa 23 euro ndr). per le bistecche”. “Ho pensato che fosse una follia e non avrei mai chiesto a nessuno di pagare per il cibo dopo averlo invitato. Sono irragionevole per essere un po’ infastidita? Avevamo anche già provveduto ad invitarli da noi tra qualche settimana per ricambiare la cortesia, e non avremmo chiesto loro nulla in cambio” racconta ancora la donna.

Nel post, poi, la donna sottolinea che effettivamente il menù era a base di carne pregiata, ma che erano stati gli stessi padroni di casa a sceglierlo.

“Anche quando ero una studentessa al verde, se invitavo gli amici facevo solo un grande stufato e chiedevo loro di portare una bottiglia. Non mi verrebbe mai in mente di mandare un messaggio dopo. Ci piace molto la loro compagnia, sono grandi amici, ma questa cosa non riesco a superarla…” ha concluso la donna nel post.