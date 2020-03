Sesto caso di coronavirus a Pozzuoli, un paziente in via di guarigione

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato al sindaco Vincenzo Figliolia che una cittadina di Pozzuoli è risultata positiva al Covid-19. L’ASL sta ricostruendo il link epidemiologico per mettere in sicurezza tutte le persone entrate in contatto con la donna.

Il primo cittadino ha dichiarato: “I casi nella nostra città salgono a 6, di cui uno in via di guarigione definitiva. Dobbiamo restare a casa e rispettare tutte le norme per riuscire a fermare questa ondata. È un nostro OBBLIGO, nessuno è immune. NON ABBIAMO ALTRA SOLUZIONE PER NON AMMALARCI!”