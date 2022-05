Rissa tra Sgarbi e Mughini, i 2 vengono alle mani al ‘Maurizio Costanzo Show’

Un dibattito finito alle mani, quella tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. I due, ospiti al Maurizio Costanzo Show, erano stati invitati per registrare la nuova puntata del programma, che andrà in onda domani sera in seconda serata su Canale 5. Come anticipato da Giuseppe Candela per Dagospia, sarebbe stata una divergenza sulla guerra in Ucraina a causare la rissa tra i due.

La risposta di Mughini

Dopo la pubblicazione delle foto incriminate, che mostrano i due ospiti in piedi pericolosamente affrontati, non si è fatta attendere la replica di Mughini, pubblicata da Dagospia. Secondo lo scrittore le foto scattate al Teatro Parioli di Roma non rispecchierebbero i reali accadimenti di oggi.

«Tra noi due s’è solo trattato di diverse sfumature di pensiero e di parola. E semmai di tono della voce, quanto a qualcosa che mi pare attenesse alla guerra in Ucraina e ai suoi infiniti e drammatici annessi e connessi. Nient’altro che questo». Per ora nessun commento da Vittorio Sgarbi, non resta che attendere la messa in onda di domani sera.