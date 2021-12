“Siamo in terapia di coppia”, Fedez e Ferragni svelano il retroscena

Rivelazione choc da parte di Fedez durante l’ospitata da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, programma in onda su Rai 3. Il rapper è stato ospitato per sponsorizzare l’uscita del suo nuovo album intitolato Disumano. Il rapper, infatti, all’inizio dell’ospitata ha cantato due inediti che si troveranno nell’album. L’intervista poi è continuata e si è spostata sulla nuova serie che uscirà su Amazon video.

Intervista al rapper per la serie che uscirà su Amazon video

Questa serie parla un po’ della famiglia di Fedez, soprannominata i Ferragnez. Portando sullo schermo la quotidianità della famiglia, composta da Chiara, Fedez e i due figli: Leone e Vittoria. La serie Ferragnez non-fiction Amazon Original uscirà il 9 dicembre al debutto con i primi 5 episodi in esclusiva. Continuando l’intervista con Fazio il cantante però fa una rivelazione che lascia tutti senza parole.

La rivelazione del rapper che ha lasciato tutti senza parole

La coppia Ferragnez ha fatto terapia di coppia. Il rapper dichiara: “Credo che la cosa più interessante sia cercare di normalizzare l’andare in terapia, di coppia e non solo. In generale. Non sono un bravo recensore, però è stato molto interessante”.

Queste parole hanno spiazzato non solo il pubblico dello studio ma anche i fan del rapper. I due hanno una vita molto social e sempre sotto ai riflettori ma questo particolare a quanto pare sembra sia sfuggito alle telecamere.

Di recente era stata diffusa la notizia su una loro presunta crisi, ma nell’intervista da Fazio il rapper non ha fatto un minimo accenno a questa notizia. Segno che la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Sicuramente la terapia avrà aiutato ad appianare quelle piccole incomprensioni che probabilmente erano nate tra i due.