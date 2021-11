Lady Gaga ed i fiori lanciati a terra, polemiche dopo lo ‘schiaffo’ a Fazio

Ha suscitato scalpore il gesto di Lady Gaga dopo l’ospitata a Che Tempo che fa da Fabio Fazio. Lacrime, sorrisi, applausi scroscianti e soprattutto un grande mazzo di rose bianche. Così è finita l’ospitata di Lady Gaga, seguita da una standing ovation. Il conduttore era tutto gongolante per il colpaccio televisivo messo a segno con l’ospitata della cantante ed attrice nel film “House of Gucci“, in cui interpreta la protagonista. Nell’intervista si era espressa in modo molto concitato per la difesa dei diritti della comunità Lgbt italiana a causa del blocco del DDL Zan.

Il presentatore le aveva regalato un mazzo di rose bianche con un bigliettino dove c’era scritto: “Sarà indimenticabile questa serata, grazie di tutto”.

La commozione della cantante durata solo per l’ospitata

A molti non è sfuggito il particolare episodio avvenuto davanti l’ingresso del lussuossisimo hotel milanese che ospitava la cantante. Una volta raggiunto l’ingresso della struttura la cantate si è voltata in direzione dei suoi fans ed ha lanciato a terra il mazzo di fiori poi è entrata nell’albergo. Tale gesto, plateale, non è sfuggito all’occhio di macchine fotografiche, telecamere e telefonini che immediatamente hanno registrato la scena. I fiori in seguito però sono stati raccolti da una guardia del corpo della cantante che li ha portati all’interno dell’hotel. Il siparietto della cantante è finito in seguito in rete. E non è stato di certo lasciato a se. Molti sono i pensieri che ha suscitato: chi di ironia chi di sdegno.