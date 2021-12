Arriva il bonus per i genitori separati, 800 euro per superare la ‘crisi’

Nel decreto fiscale c’è anche il bonus per genitori separati o divorziati. Per superare la crisi causata dall’emergenza, difatti, è previsto un assegno da 800 euro al mese. I soldi potranno servire per pagare il mantenimento ai figli o agli ex coniugi in caso di difficoltà economiche.

La misura – riporta il Corriere della Sera – arriva dopo un emendamento della Lega (primo firmatario il segretario Matteo Salvini) che prevede l’istituzione di un fondo per genitori separati e che è stato approvato nella notte dalle Commissioni Finanze e Lavoro. Il decreto oggi arriva in Aula.

«È stato, finalmente e definitivamente, approvato in Commissione il mio emendamento per aiutare i genitori separati messi in crisi dalle conseguenze del Covid. Riceveranno un aiuto economico fino a 800 euro al mese per pagare l’assegno di mantenimento a figli o ex coniugi, in caso di difficoltà economiche. Dalle parole ai fatti», ha dichiarato Salvini.