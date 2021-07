Somnio, lo yacht come un hotel a 7 stelle: piscine, cantina con 10mila bottiglie e 39 appartamenti

Altro che Yacht, il Somnio è praticamente un hotel galleggiante a sette stelle. Costruito dalla Winch Design, a bordo si trovano ristoranti, bar, una stanza per la degistrazione e un ‘beach club’. Lungo 222 metri, è il panfilo più grande al mondo. Su sei piani, possiede inoltre ben 39 appartamenti, che si possono acquistare soltanto ricevendo un invito esclusivo. I costi? Basta sapere il prezzo parte dagli 11 milioni di dollari, ovviamente a salire.

Sul transatlantico c’è anche una cantina per la degustazione e può accogliere fino a 10.000 bottiglie. L’inaugurazione sarà nel 2024 e gli inviti per acquistare gli appartamenti sono già in viaggio.

Al porto di Castellammare ieri è arrivato lo yacht di Eddie Jordan, ex proprietario del team di Formula 1. Il nome del veliero è Blush, ormeggiato nelle acque di Napoli e costruito nel 2007 nel cantiere italiano Perini Navi. Lo yacht elegante e sobrio allo stesso tempo con interni cromati e in mogano, partecipa ogni anno a Porto Cervo, in Sardegna, alla Perini Cup, evento velico di lusso.

Le sue prestazioni sull’acqua offrono ai noleggiatori un’esperienza di navigazione esaltante. A motore, Blush può raggiungere una velocità massima di 13 nodi e vanta anche un’autonomia di 4.000 miglia nautiche. Gli interni a bordo di questo superyacht, allestiti in una tavolozza di colori cipria che fa riferimento al suo nome, sono in grado di ospitare fino a 10 ospiti e sette membri dell’equipaggio. Ampia sala da pranzo all’aperto sul ponte di poppa. Blush è disponibile per il noleggio con Camper e Nicholsons International e la sua tariffa di noleggio settimanale parte da € 140.000.